Avellino-Catanzaro 1-3, primo squillo in trasferta per la squadra di mister Calabro

di RTC SPORT NEWS

Gara molto gradevole al “Partenio-Lombardi” di Avellino tra i locali ed il Catanzaro. Non sono mancate le emozioni per chi ha visto la gara in video da casa, in quanto chiaramente si giocava a porte chiuse. La squadra di mister Calabro, chiamata al riscatto dopo due prestazioni imbarazzanti come quella di Terni e quella interna con il Palermo ridotto in 9 uomini ed il ritiro punitivo che ne è scaturito, parte bene ma sembra sciogliersi con il passare dei minuti, relegata alla difensiva da un Avellino dinamico che vuole capitalizzare il fattore campo nonostante l’assenza di pubblico. Al 24′ ko il biancoverde Errico, Braglia lo sostituisce con l’ex della Vibonese Bernardotto. Dopo una fase di studio prolungatasi oltremodo, gli irpini vanno in vantaggio al 31′ con una rovesciata splendida di Fella. Coordinazione splendida dell’ex del Monopoli che buca un Branduani sorpreso che avrebbe potuto fare di piu’. Al 34′ altra tegola sugli irpini che perdono il portiere titolare Pane per infortunio, al suo posto entra Lioni. Prima del duplice fischio il Catanzaro riesce a riequilibrare l’incontro con Davis Curiale, 1 a 1 all’intervallo. Nella ripresa un episodio chiave: espulso il biancoverde Miceli per somma di ammonizioni al 47′. L’Avellino sbanda subito ed il Catanzaro ne approfitta e colpisce. Di Massimo sfugge alla difesa e realizza la rete che ribalta il risultato. L’Avellino è evidentemente in difficoltà e soffre, e tanto, in difesa, ogni volta che gli attaccanti giallorossi provano a graffiare. Al 77′ il Catanzaro approfitta ancora dello sbandamento in casa irpina e chiude la gara con Matteo Di Piazza (foto) che supera ancora il giovane Lioni. E’ il colpo letale inferto agli irpini, il Catanzaro vince per la prima volta in trasferta. Una bella iniezione di fiducia per la squadra calabrese che puo’ preparare nel migliore dei modi il nuovo turno infrasettimanale di mercoledì quando al Ceravolo arriverà il Teramo protagonista di un ottimo inizio di campionato. La squadra abruzzese ha osservato oggi il turno di riposo forzato.