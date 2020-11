CROTONE/ #lacalabriameritadipiù è l’hashtag lanciato sui social di alcune delle principali pagine come ‘I love Calabria’ e quella satirica ‘Pipareddru’s Journal’ come forma di protesta contro la decisione del governo di nominare commissario al piano di rientro della sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli. La proposta è quella di postare sui social un selfie con il cartello con la scritta #lacalabriameritadipiù: “Meritiamo un commissario regionale Competente. Meritiamo di essere ascoltati. Meritiamo che le cose cambino” si legge nel post che lancia l’iniziativa contro una nomina che ha destato subito polemiche vista la vicinanza di Zuccatelli al ministro Speranza e per il video nel quale il 27 maggio 2020 – praticamente dopo la fine del lockdown della prima ondata Covid – l’attuale commissario sosteneva l’inutilità delle mascherine.