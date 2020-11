Oggi in programma il turno infrasettimanale di serie C, decima giornata di campionato. Il Catanzaro ospita il Teramo secondo in classifica. La formazione calabrese ha superato il burrascoso momento andando ad espugnare il Partenio-Lombardi di Avellino per 3 a 1. Oggi l’obiettivo è dare continuità e magari accorciare proprio dai biancorossi teramani.

Una partita importante contro una squadra che sta facendo vedere, in questa prima parte di campionato, tutto il suo valore. Mister Calabro conosce bene le insidie della gara di domani contro il Teramo e si augura che il Catanzaro riesca a superarle da vera squadra.“Oggi – afferma – incontriamo la capolista virtuale che per ora ha giocato sette partite, due in meno della Ternana, totalizzando 17 punti. Ha, quindi, una media davvero impressionante: 2.44 a gara. Inoltre gli abruzzesi hanno subito soltanto 3 goal. Questi sono numeri che non possiamo non evidenziare e che ci dicono che ci troveremo di fronte a una squadra che sta bene e che ha entusiasmo. Una formazione che fa delle ripartenze il suo punto di forza. In più c’è da aggiungere che hanno avuto modo di preparare meglio questa partita visto che nel turno precedente hanno riposato. Noi – conclude il mister – vogliamo dare continuità di prestazioni, confermare quello che di buono abbiamo fatto ad Avellino, con il giusto approccio e mettendo in campo compattezza, organizzazione e cuore”.

Elenco dei convocati: Altobelli, Baldassin, Branduani, Carlini, Casoli, Contessa, Corapi, Curiale, Di Gennaro, Di Massimo, Di Piazza, Evacuo, Evan’s, Fazio, Garufo, Iannì, Martinelli, Pinna, Riccardi, Riggio, Risolo, Salines, Verna.

Probabili formazioni:

CATANZARO (3-4-1-2): 22 Branduani; 20 Riccardi, 13 Fazio, 5 Martinelli; 27 Casoli, 8 Verna, 21 Risolo, 3 Contessa; 29 Carlini; 18 Di Massimo, 17 Evacuo. A disposizione: 33 Di Gennaro, 12 Iannì, 6 Salines, 14 Riggio, 19 Pinna, 32 Garufo, 4 Corapi, 15’ Evan’s, 23 Baldassin, 25 Altobelli, 7 Curiale, 9 Di Piazza. Allenatore: Calabro.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski; 23 Diakité, 33 Iotti, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 6 Arrigoni, 21 Santoro; 20 Ilari, 7 Mungo, 8 Costa Ferreira; 11 Pinzauti. A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 5 Soprano, 24 Celentano, 27 Di Matteo, 9 Cappa, 14 Minelli, 17 Di Francesco, 25 Birligea, 32 Bunino. Allenatore: Paci.