Il Catanzaro condanna ancora un’altra squadra imbattuta. Dopo l’Avellino, nel pomeriggio odierno è toccato al Teramo, sceso al Ceravolo da seconda in classifica. Ed anche i diavoli biancorossi hanno trovato lo stop, come avvenuto domenica scorsa ai lupi irpini allenati da mister Braglia. Gara quasi a senso unico con l’undici di Calabro protagonista sin dalle primissime battute. Dopo alcune occasioni mal sfruttate nel primo tempo con Evacuo e Di Massimo, il Catanzaro concretizza nella ripresa con Carlini, autore di un gran gesto tecnico, su assist del mobilissimo Di Massimo. E’ la rete del vantaggio che la truppa di Calabro conserverà fino al termine senza soffrire troppo. Teramo sterile ed evanescente in attacco, ha patito piu’ del dovuto l’assenza di Bombagi. Troppo spuntata e prevedibile la squadra di Massimo Paci, vittoria meritata per la formazione di mister Calabro la cui classifica, con 6 punti ottenuti in 3 giorni, diventa molto interessante. Ed ora ci riproverà domenica prossima in casa della Virtus Francavilla battuta a Terni.