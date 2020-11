L’Azienda ospedaliera di Cosenza ha pubblicato una manifestazione di interesse per la formazione di un “elenco di medici disponibili a prestare attività assistenziale presso l’azienda ospedaliera di Cosenza in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-Sars 2”. Nell’atto è scritto che l’azienda ospedaliera, ricevuta la manifestazione di interesse “si riserva la possibilità di conferire, in via eccezionale, incarichi di natura occasionale temporanea che nessun caso può configurare un rapporto di dipendenza”. Infine, la direzione aziendale precisa che, “la durata dell’incarico è di sei mesi eventualmente prorogabile e comunque correlata al perdurare delle necessità assistenziali”. L’avviso rimarrà aperto sino alla copertura delle necessità assistenziali legate allo stato di emergenza. Ieri il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto aveva emanato un’ordinanza con la quale chiedeva all’azienda ospedaliera di assumere personale medico e infermieristico.