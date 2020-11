“Per supportare il lavoro del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, che sta facendo il possibile per risolvere le criticità nel tracciamento dei contagi e nella comunicazione degli esiti dei tamponi, la possibilità più concreta e immediata è quella di potenziare la strumentazione del reparto di Microbiologia del Pugliese-Ciaccio”. Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. “Devo infatti sottolineare – prosegue – che l’Azienda sanitaria, tramite il commissario Luisa Latella, ha sempre garantito massima disponibilità nel contrasto della lotta al Covid. Allo stesso modo, non posso non evidenziare la grande mole di lavoro a cui è sottoposto chi è in servizio nel reparto di Microbiologia del Pugliese, la struttura che, più di ogni altra in questa regione, processa i tamponi: nel nostro ospedale hub arrivano quotidianamente migliaia di tamponi non solo da Catanzaro e provincia, ma spesso anche da altri territori, da Reggio a Cosenza, da Vibo Valentia a Crotone. Il lavoro di questo reparto, recentemente rafforzato dall’assunzione di nuovo ed essenziale personale, si scontra tuttavia con la penuria di reagenti e apparecchiature necessarie a sostenere tutto il pregresso. Anche facendosi in quattro, medici, biologi e tecnici non possono processare più tamponi di quanto stiano già facendo. Per questo motivo credo sia indispensabile che si predisponga un piano di acquisto di nuovi reagenti e macchinari per consentire un consistente aumento della lavorazione dei tamponi naso-faringei. È il momento che le istituzioni intervengano, perché le risorse economiche ci sono, facendo in modo che la rete fra azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e l’Asp diventi più efficiente e tempestiva”.