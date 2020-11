San Giovanni in Fiore, protesta di “Donne e Diritti” per chiedere più servizi in ospedale

Oggi, 18 novembre, si è svolto un corteo di protesta in modalità drive-in, lungo le vie di San Giovanni in Fiore, organizzato dall’associazione Donne e Diritti, per chiedere più servizi e più personale presso l’ospedale cittadino e per rivendicare il diritto alla Sanità Pubblica. La richiesta dei manifestanti consiste nel necessario potenziamento del nostro Ospedale e nella rivalutazione della Sanità Pubblica a San Giovanni in Fiore, perché una struttura efficiente e, fino a qualche anno fa, dotata di molti reparti all’avanguardia, non può essere inattiva o attiva a metà.

Soprattutto in questo momento di gravissima emergenza sanitaria, causa Covid-19, c’è l’esigenza di potenziare l’ospedale della città di Gioacchino, per il bene di tutta la popolazione locale e dei paesi limitrofi. Si PRETENDE, pertanto, che, se non possiamo essere ospedale covid19, possiamo, almeno, essere di supporto agli Ospedali di Cosenza e Crotone, che stanno vivendo una situazione di vera guerra. La straordiaria e composta partecipazione della cittadinanza alla manifestazione, resa possibile anche dalla guida delle forze dell’ordine, a cui va il nostro ringraziamento, è ancor di più la dimostrazione che il popolo rivuole un diritto da troppo tempo negato, il diritto alla Sanità pubblica, che è rimasto anche troppo a lungo trascurato.