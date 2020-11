Covid: in Calabria 506 nuovi casi, + 5 i decessi

In Calabria nelle ultime 24 ore sono stati rilevati, attraverso i tamponi, 506 nuovi casi di coronavirus. Cinque i decessi registrati nella nostra regione per cui i morti, dall’inizio della pandemia, diventano 202. In Italia, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 36.176 i nuovi casi di Covid, circa duemila in più rispetto a mercoledì. E’ invece di 653 l’incremento delle vittime in un giorno, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 47.870.

E’ stabile il trend sull’incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del 14,4% mentre mercoledì il dato si attestava sul 14,6%. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 250.186, circa 15mila in più rispetto al giorno prima. Frena ancora l’aumento dei ricoveri nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 42 i nuovi pazienti, per un totale nelle rianimazioni che è arrivato a 3.712. In calo anche l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari: 106 in un giorno, per un totale di 33.610..