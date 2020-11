In data mercoledì 19 nov. 2020, presso l’aeroporto dello Stretto, una delegazione del Comitato pro aeroporto dello Stretto, oggi sezione del MITI Unione del Sud, formata dal presidente Fabio Putortì e da Filomena Malara, si è incontrata con il Presidente della Sacal, Giulio De Metrio, il Direttore Piervittorio Farabbi, l’Assessore regionale ai trasporti, Domenica Catalfamo e il Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP del Settore sistema aeroportuale, portuale e logistica, Giuseppe Pavone. L’incontro ha avuto ad oggetto la trattazione delle misure idonee al rilancio dell’aeroporto dello stretto, quale infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dell’economia dell’area metropolitana.

Rispetto al suo predecessore l’attuale presidente della Sacal ha dimostrato una predisposizione al dialogo con i soggetti esterni alla società e la consapevolezza che l’infrastruttura debba essere collegata con il territorio circostante. Citando proprio le potenzialità del territorio ha evidenziato la massima disponibilità a valorizzare lo scalo che, secondo lo stesso De Metrio, può raggiungere un milione di passeggeri di traffico annuale, pur in presenza di una limitazione di natura tecnica sulla pista che sarà comunque rimossa. Anche l’Assessore regionale Catalfamo ha manifestato il massimo impegno per il rilancio dell’infrastruttura e la disponibilità a collaborare in qualsiasi iniziativa utile al conseguimento della sopraindicata finalità.