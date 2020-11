Tallini: “Mi dimetto da Presidente del Consiglio”

L’avv. Vincenzo Ioppoli, difensore del consigliere regionale della Calabria Domenico Tallini, “comunica – in una nota – di essere stato delegato dal proprio assistito a rassegnare formalmente le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale, non potendo una così alta carica istituzionale risultare appannata dall’indagine in corso”. “Il consigliere Tallini – riferisce ancora Ioppoli – intende, altresì, dimettersi da Vice-Coordinatore Regionale e Coordinatore Provinciale del Movimento Politico Forza Italia”. “L’ avv. Ioppoli, inoltre- si afferma ancora nella nota – fa presente che il proprio assistito, per rispetto della funzione del Giudice per le Indagini Preliminari che procederà nei prossimi giorni al suo interrogatorio di garanzia, ritiene di non dover rilasciare o anticipare alcuna dichiarazione, ne’ i contenuti degli argomenti difensivi che riferirà puntualmente al Giudice nella sede prevista”.