Covid, in Calabria 515 nuovi contagi e 11 decessi

Nelle ultime 24 ore in Calabria sono sati registrati 515 nuovi contagi. I decessi sono stati 11 per cui il numero dei morti, dall’inizio dell’emergenza, è salito nella nostra regione a 213. In Italia sono stati 37.242 i casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, circa mille più di giovedì. L’incremento delle vittime è invece di 699 in un giorno, anche questo in aumento rispetto al giorno prima. Dall’inizio dell’emergenza sono state 1.345.767 le persone finora contagiate, con un numero complessivo di vittime di 48.569. Le regioni che registrano il maggiore aumento di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia (9.221) e la Campania (4.226) -entrambe con un notevole incremento rispetto a giovedì- seguite da Piemonte (3.861) e Veneto (3.468). Dopo giorni di calo, è tornata a salire l’incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del 15,6% mentre giovedì il dato era stato del 14,4%. I tamponi effettuati ieri sono stati 238.077 circa 12mila in meno rispetto a al giorno prima.