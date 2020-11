Cosenza, 4 contagiati nel pronto soccorso dell’ospedale

Un infermiere e 4 operatori socio sanitari che prestano servizio nel Pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata a Cosenza sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia è Luigi Nardi della Rsu infermieri e oss del Sul. “Altri – aggiunge Nardi – sono in attesa dei risultati dei tamponi. Purtroppo tutto ciò era prevedibile perché all’interno del reparto non ci sono delle separazioni, a parte una semplice porta, tra malati e malati covid. Questa situazione non è più sostenibile, finiremo per ammalarci tutti”. Dopo le proteste della scorsa settimana, secondo quanto riferisce il sindacalista, solo cinque giovani medici hanno preso servizio nel reparto di pronto soccorso, ma si occupano principalmente dei casi all’interno della tenda pre-triage. Dunque l’unità operativa del Pronto soccorso è rimasta sotto organico, “specie – ha detto ancora Nardi – per quanto riguarda le categorie professionali degli infermieri e degli operatori socio sanitari”. Al momento nel Pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza si trovano 25 pazienti positivi al Covid-19 in attesa di essere trasferiti in reparto.