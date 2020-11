Nell’incertezza di una domenica da allerta rossa dal punto di vista meteorologico, il Catanzaro è pronto ad affrontare al “Ceravolo” la Cavese. Una gara importante per i giallorossi di mister Calabro che vogliono dare continuità alla striscia di risultati positivi inanellati ormai da quattro giornate e, soprattutto, vogliono mantenere alta la concentrazione contro un’avversaria che la classifica relega all’ultimo posto ma che, proprio per questo, ha voglia di fare risultato. “Solo chi non conosce il calcio – ha commentato il tecnico dopo la rifinitura – può pensare che la partita di domani non nasconda insidie. Mentalmente noi dobbiamo continuare a fornire le prestazioni che abbiamo sempre offerto”. Tra le incognite della sfida, il cambio di allenatore “ma anche la voglia di riscatto dei calciatori campani che hanno qualità diverse rispetto a ciò che ha detto il campo fino adesso. Si tratta, perciò, di un ostacolo arduo. Da parte nostra non è consentito nessun appagamento o calo di tensione. La nostra crescita, soprattutto dal punto di vista mentale, si vedrà particolarmente in queste partite”. Intanto buone notizie dal punto di vista dei disponibili: sono tutti arruolabili tranne Urso.

CONVOCATI

Portieri: 12 Iannì, 22 Branduani, 33 Di Gennaro

Difensori: 5 Martinelli, 6 Salines, 13 Fazio, 14 Riggio, 19 Pinna, 20 Riccardi, 32 Garufo

Centrocampisti: 3 Contessa, 4 Corapi, 8 Verna, 15 Evan’s, 21 Risolo, 23 Baldassin, 25 Altobelli, 27 Casoli

Attaccanti: 7 Curiale, 9 Di Piazza, 17 Evacuo, 18 Di Massimo, 29 Carlini