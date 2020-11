Serie C gruppo C, il punto sulla dodicesima giornata

di RTC Sport News

Nella dodicesima giornata in serie C raggruppamento centromeridionale la Ternana capolista è uno schiacciasassi: stritola anche il Teramo secondo in classifica: 3 a 0 targato Falletti, Partipilo e Torromino. Il Bari si riscatta: vince in casa della Casertana con gli acuti di Antenucci e Montalto e riacciuffa il Teramo al secondo posto. Al quarto posto balza solitario il Catanzaro che stende la Cavese sotto la pioggia: supergol di Risolo e rete di Di Piazza, per gli ospiti a bersaglio l’ex Germinale su rigore. La Juve Stabia piega in anticipo la Viterbese. Pari a reti bianche tra Catania e Turris, una doppietta di Starita sigla il successo del Monopoli sulla Vibonese di Angelo Galfano. Pari e patta tra Foggia e Virtus Francavilla: botta e risposta Rocca-Castorani. Identico punteggio anche a Pagani tra azzurrostellati e Bisceglie: Diop porta avanti la squadra di casa, Musso lo acciuffa all’87’.