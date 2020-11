CATANZARO/ Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale con supporto di autoscala, sono attualmente impegnate in via Gariani, rione Piano Casa, per incendio abitazione. E’ stata rinvenuta una persona deceduta all’interno. Si tratta di un uomo ottantacinquenne, Giuseppe Schiavone. Il rogo, dalle prime informazioni ha interessato il locale soggiorno. Accertamenti in corso circa la dinamica del rogo, che pare sia stato causato da una sigaretta caduta. Le fiamme si sono estese rapidamente e Schiavone che non ha avuto il tempo e la possibilità di salvarsi, morendo carbonizzato. Sul posto carabinieri e polizia di stato per gli adempimenti di competenza.