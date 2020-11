Giovanni Arruzzolo nuovo presidente del Consiglio regionale

Il capogruppo di Forza Italia, Giovanni Arruzzolo, è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria. Arruzzolo è stato eletto dall’Assemblea alla terza votazione, nella quale era sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti nell’Assemblea. Arruzzolo subentra a Domenico Tallini, dimessosi dalla carica e sospeso dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta “Farmabusiness” della Dda di Catanzaro. Arruzzolo, indicato dalla maggioranza di centrodestra, è stato eletto con 19 voti.

“Ringrazio per la fiducia accordatami, affidandomi un ruolo di grande responsabilità e peso in un momento difficile per la politica e la Calabria”. Lo ha detto il neo presidente del Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, di Forza Italia, nel suo primo intervento dopo essere stato eletto alla guida dell’Assemblea legislativa calabrese.

– “Non sarà semplice svolgerlo ma – ha aggiunto Arruzzolo – assumo questo ruolo con fierezza, consapevole del prestigio e dell’importanza che ha, per assicurare l’imparzialità dell’aule e i diritti dei singoli consiglieri e nell’interesse dell’intera comunità regionale. un ringraziamento particolare è per me obbligo a colleghi di forza Italia, ringraziamento che estendo a tutti i colleghi di maggioranza. Esprimo poi, in virtù del mio ruolo super partes, un attestato di stima e fiducia alla minoranza, chiamata a svolgere un ruolo altrettanto gravoso, per mantenere equità e imparzialità a Palazzo Campanella. I tempi dei contrasti per partito preso, a prescindere devono essere superati perché non possiamo permetterceli in questo periodo storico”.

Secondo Arruzzolo, “la missione di tutti noi dovrà essere quella di infondere speranza, anche ciò che è provvisorio come il mio incarico. Io eserciterò il mio mandato attenendomi alle disposizioni che regolano l’attività del Consiglio, garantendo funzionalità e rispetto reciproco tra maggioranze e opposizione, che devono entrambe essere guidate da un forte senso di etica e forte senso delle istituzioni. In questo senso – ha riferito il presidente del Consiglio regionale – chiedo un decisivo sostegno anche alla minoranza, e colgo l’occasione per richiamare ciascuno di noi all’unità, la legittimazione dev’essere reciproca. Consiglio e Giunta sono chiamati entrambi, nelle diversità delle loro funzioni, a rafforzare confronto e collaborazione per dare risposte ai cittadini”.