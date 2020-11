di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Fiducia e speranze ma anche rigore ed attenzione massima. Oggi è stata la giornata della riapertura a Catanzaro di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole elementari e prime classi delle medie.

“Sarà possibile un ritorno in sicurezza grazie anche a nuove misure messe in campo per prevenire ed eventualmente fronteggiare in modo rapido ed efficiente eventuali casi di contagio da covid. Infatti, dall’Asp è arrivata la conferma che nei plessi scolastici potranno essere effettuati gli screening veloci a beneficio degli alunni e di tutto il personale didattico. Non solo, come anticipato nelle scorse settimane, per ciascun istituto comprensivo della città e di tutto il territorio provinciale sarà messo a disposizione un infermiere che assicurerà il necessario presidio sanitario” aveva detto nei giorni scorsi a RTC, unica TV di Catanzaro, il sindaco Abramo. “Grazie alle soluzioni attivate dall’Asp, sarà dunque possibile tornare a scuola in sicurezza. Naturalmente – conclude Abramo – la guardia continuerà a restare alta al fine di monitorare quotidianamente la situazione e adottare gli interventi del caso laddove ce ne sarà bisogno a salvaguardia dei più piccoli e di tutte le famiglie”. E proprio a tale proposito, anche i genitori degli studenti, al microfono di RTC, hanno confermato che urgono comportamenti rigorosi e scrupolosi, in quanto la pandemia e l’emergenza non sono un ricordo bensì condizionano ancora fortemente i nostri giorni. Buona parte di essi si è detta felice della riapertura ma non devono mancare le condizioni di sicurezza: “Oggi prevalgono fiducia e speranza in quanto nostri figli hanno bisogno, per la loro formazione, del contatto con i propri coetanei, cosa che chiaramente la didattica a distanza non puo’ rappresentare. Ma allo stesso tempo serve grande attenzione per evitare assembramenti e situazioni che possono nascondere insidie e pericoli di contagio”hanno rimarcato al nostro microfono.

