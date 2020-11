Duecentosettanta nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono stati 14 i nuovi decessi. In Calabria si registra un nuovo calo del numero complessivo dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 448 a 442 (-6). In Italia i nuovi casi sono stati 16.377, mentre le vittime sono state 672. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 130.524, con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto a domenica). Sale, per la prima volta dopo quattro giorni, il numero di pazienti ricoverati per il Covid negli ospedali italiani. Sono 33.187, contro i 32.879 di domenica, con un incremento di 308 unità. Scendono ancora, invece, le terapie intensive, con un calo di 9 unità. Sono 800.953 i casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati negli ultimi 30 giorni in Italia, di cui 22.712 tra gli operatori sanitari, e, nello stesso arco di tempo, sono stati ben 12.904 i deceduti e 304.531 i guariti. E’ quanto mostrano i dati aggiornati al 29 novembre. E’ di 48 anni l’età mediana dei casi negli ultimi 30 giorni, aumentata dopo il calo dell’estate. Il 48,3% dei contagiati sono maschi e il 51,7% femmine; l’11% ha meno di 18 anni, il 15,5 è over 70, il 29% ha tra 51 e 70 anni e la maggior parte, il 44,3%, ha tra 19 e 50 anni.