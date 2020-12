Musica, è uscito il singolo “Momenti” di Massi Lepera: “E’ un messaggio di speranza”

È uscito oggi il videoclip ufficiale del nuovo brano “Momenti” del cantautore catanzarese Massi Lepera, il quinto singolo in due anni, dopo la pubblicazione, nel 2017, del disco “Nessuno è perfetto”. Lepera è docente di latino, greco e italiano presso il Liceo Galluppi di Catanzaro, giornalista e scrittore. La canzone, presente sul canale ufficiale YouTube del cantautore e presto anche su tutti gli store digitali (così come il suo album “Nessuno è perfetto” e il suo precedente “Assembramenti”), con testo e musica di Lepera, è stata arrangiata e prodotta in pieno lockdown dalla Casa Discografica bolognese “San Luca Sound” di Manuel Auteri e Renato Droghetti. Dopo esser rimasta nel cassetto per un po’ di tempo, facendo capolino intanto nelle selezioni di Sanremo Giovani 2021, con buoni apprezzamenti, il testo della canzone vuole lanciare un messaggio di positività e speranza, proprio in un periodo così buio come quello che stiamo vivendo, dimostrando come alla fine, lunghi o brevi, sono sempre i singoli momenti a caratterizzare, nel bene e nel male, l’esistenza umana: bisogna soltanto cercare di cogliere sempre il positivo in tutto (in linea col precedente singolo “Carpe diem”) e stringere i denti per andare avanti in periodi come questo. Il testo della canzone, di stampo cantautorale e intimo, come alcuni precedenti brani, rappresenta dettagliatamente questo invito, sostenuto da un ritmo e una melodia che accompagnano il tutto in maniera delicata ma decisa. A fornire delle tinte rock e pop ci hanno pensato poi il chitarrista Manuel Auteri e il tastierista Renato Droghetti (i quali collaborano, tra gli altri, con artisti del calibro di Dodi Battaglia, Paolo Meneguzzi, Iskra Menarini, Ricky Portera e Walter Nudo), rendendo il brano ancor più orecchiabile e avvincente sin dal riff iniziale. Il videoclip, invece, come tutti gli altri del cantautore, ha il principale intento di esaltare, valorizzare e pubblicizzare i luoghi più suggestivi della Calabria. Lepera, infatti, da anni ormai contribuisce alla solidale valorizzazione della sua regione, non soltanto attraverso la musica ma anche attraverso la scrittura. In particolare, in questo video, la cui regia, fotografia e sceneggiatura sono stati curati da Tusha Ilaria Silipo, sono presenti i castelli di Santa Severina e Le Castella (in provincia di Crotone), i Giganti della Sila di Camigliatello (in provincia di Cosenza) e vari luoghi caratteristici del capoluogo Catanzaro, in un misto ben calibrato di natura e archeologia, con paesaggi marini e montani.