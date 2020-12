di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Lunedì 30 novembre è stata la giornata della riapertura a Catanzaro di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole elementari e prime classi delle medie. Prosegue il viaggio di RTC con la rubrica RTC Scuola negli istituti calabresi. Nel giorno della riapertura abbiamo visitato, con le nostre telecamere, il Polo Didattico Convitto “Galluppi” di Catanzaro, situato sul centralissimo Corso Mazzini. Qui abbiamo incontrato la Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava che, al microfono di RTC, unica TV di Catanzaro, ha illustrato difficoltà, umori e speranze nel giorno della riapertura: “C’è fiducia ed ottimismo per poter riprendere in serenità l’anno scolastico ma allo stesso tempo servono anche rigore ed attenzione massima da parte di tutti. Noi come scuola, il corpo docenti ed i genitori. Tutte le componenti dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole ed alle misure al fine di poter proseguire in sicurezza. D’altronde, proprio la sicurezza è decisamente l’obiettivo prioritario” ha affermato la dirigente.

