Sono 318, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al coronavirus. I nuovi decessi sono 6. In Calabria, dopo due giorni, torna ad aumentare il numero complessivo dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 442 a 457 (+15). L’aumento di ieri riguarda solo le malattie infettive (+17 rispetto a lunedì, per 417 ricoveri complessivi), mentre invece calano i ricoveri nelle terapie intensive (-2 rispetto a lunedì, per 40 ricoveri complessivi). A Catanzaro i ricoveri sono 85 (di cui 13 in terapia intensiva), a Cosenza 176 (di cui 17 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 145 (di cui 10 in terapia intensiva), a Crotone 36, a Vibo Valentia 15. In Italia ieri sono stati intanto 19.350 i nuovi positivi. Sono stati effettuati circa 182.100 tamponi, oltre 50 mila più di lunedì. La percentuale di positività è intorno al 10%, ha detto Rezza. Le vittime sono state ieri 785. Sono 3.663 i pazienti in terapia intensiva in Italia, in calo di 81 unità rispetto a lunedì. Cala quasi del 2% rispetto a lunedì il tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi al coronavirus trovati e test effettuati. Quello di ieri è stato del 10,6%, in calo dell’1,9% rispetto al giorno precedente). Intanto Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto alla richiesta di una riflessione di alcuni capigruppo di prevedere per il Natale che gli spostamenti tra le Regioni possano avvenire non solo per i residenti ma anche per i ricongiungimenti familiari. “Bisogna evitare gli spostamenti tra Regioni e mantenere il limite delle 22 per la circolazione: sono 2 punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme”, ha detto però il ministro Francesco Boccia. “Difendiamo insieme – ha detto Boccia – l’impostazione ed evitiamo deroghe perchè potrebbero minare la tenuta stessa dell’impianto”.