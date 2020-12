“”Emergency lavora in Italia da più di 15 anni, i governi non ci hanno mai considerato. Questa volta sì, per far fronte a un’emergenza straordinaria”. Lo ha detto Gino Strada, presidente di Emergency intervenuto a The Breakfast Club” su Radio Capital. Strada sottolinea poi che “fare il commissario non è il mio mestiere, servono altre professionalità. Se fosse arrivata una richiesta ufficiale, avrei rifiutato”. E riferendosi a SpirlIi’ e alle sue parole, il medico ha detto che “sono affermazioni false. Spirlì non sa che Emergency è arrivata in Calabria prima di lui. Noi non facciamo ospedali da campo, ma ospedali di eccellenza. Qui in Calabria serve un cambiamento radicale, non basteranno interventi minimali. I calabresi ora vedono il loro diritto alla salute compromesso. L’intervento che andrà fatto è quello di ricominciare a coltivare la sanità pubblica e non la privata”.