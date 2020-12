In serie C gruppo C si è giocato il recupero di campionato tra la Casertana e la Vibonese. La squadra rossoblu’ calabrese allenata da Angelo Galfano, alle prese con un tour de force senza tregua, ha conquistato una bella vittoria in casa dei campani per 2 a 0. Un gol per tempo per i calabresi: rete al 45’ di Berardi. All’87’ la chiude Plescia, ancora lui. Con questi 3 punti la Vibonese si gancia dal Monopoli ed ora condivide il decimo posto con il Palermo, impegnato anch’esso nel pomeriggio per il recupero della gara con la Viterbese. Al Barbera è finita con uno spumeggiante 3 a 3. Al rosanero Lucca risponde Simonelli per gli ospiti. Il solito Tounkara illude la Viterbese, acciuffata da Saraniti. Ma gli ospiti fanno sul serio e provano lo strappo che poteva essere decisivo con Mbende all’82’. Il Palermo pero’ non demorde ed al 91’ riprende l’avversaria con tenacia ed orgoglio: segna ancora Lucca che fa doppietta e soprattutto 3 a 3. Una rete di Maniero consente all’Avellino di aggiudicarsi il recupero al Viviani con il Potenza: la squadra biancoverde di Piero Braglia raggiunge quota 18 punti.