Rallenta la diffusione del virus in Calabria. I nuovi positivi sono 230, in calo di 88 rispetto a martedì ma si registrano nove vittime che portano il totale a 310. Aumentano i guariti, arrivati a quota 6.062 (+300) e diminuiscono i ricoveri in area medica dove si trovano 411 persone (-6). In terapia intensiva ci sono ancora 36 ricoverati (-4) mentre gli isolati a domicilio sono 10.433 (-79). I casi attivi sono 10.890 (-79) mentre quelli da inizio pandemia sono 17.262 a fronte di 359.679 soggetti sottoposti a teste per un totale di tamponi eseguiti di 369.710. A livello nazionale, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20.709 i test positivi per il coronavirus, le vittime 684. Da segnalare intanto l’accorato appello del presidente dell’Aipo (associazione italiana pneumologi ospedalieri) della Calabria, Paolo Gambardella, che ha scritto una lettera aperta al neocommissario alla sanità Guido Longo. “Tutte le U.O di Pneumologia in Calabria sono attualmente in grave carenza perché ridotte al minimo in decenni da politiche che le hanno decimate nei posti-letto e negli organici. Ora è il momento di rimediare a quello che non si è fatto per decenni, invertendo decisamente nei fatti la rotta sbagliata”, ha scritto Gambardella. “Faccio appello – ha concluso affinché siano potenziate le Unità operative di Pneumologia, con la realizzazione dei posti letto di Terapia Subintensiva Respiratoria gestiti da pneumologi”.