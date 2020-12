Bozza Dpcm, vietati gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio

” È in ogni caso fortemente raccomandato – prosegue il testo – per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Nel nuovo Dpcm saranno vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune nei giorni di Ntaale, Santo Steffano e Capodanno.