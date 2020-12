“Dalla Regione un ulteriore aiuto alle aziende calabresi del comparto florovivaistico, segnate dalle ripercussioni economiche negative della pandemia”. Lo conferma l’assessore regionale all’Agricoltura e risorse agroalimentari, Gianluca Gallo, che comunica la pubblicazione del bando per l’erogazione di sovvenzioni finalizzate a compensare, almeno in parte, le perdite subite dalle imprese agricole calabresi operanti nel settore del florovivaismo. “L’iniziativa è riservata – è detto in un comunicato dell’ufficio stampa della Gunta regionale – alle imprese agricole che risultino, alla data del 31 gennaio 2020, attive e iscritte alla Cciaa con i codici Ateco 01.19.10 ‘coltivazione fiori in piena aria’; 01.19.20 ‘coltivazione fiori colture protette’; 01.30.00 ‘riproduzione delle piante’; nonché le aziende che risultino attive alla data della presentazione della domanda di sostegno e che, per effetto delle restrizioni imposte a seguito della pandemia del Covid – 19, abbiano subito perdite di fatturato oltre il 33,33%. La dotazione finanziaria del bando, annualità 2020, è pari a un milione di euro. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai contributi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti”. “Il sostegno verrà erogato, una tantum – riporta il comunicato – per un ammontare massimo non superiore a 100mila euro e sarà pari al 10% dell’effettiva perdita di fatturato subita, rapportando il fatturato del periodo marzo-novembre 2019 al fatturato del periodo marzo-novembre 2020 (la perdita economica dovrà riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall’azienda nell’ambito specifico del settore del florovivaismo). Per perdite inferiori al 33,33% non sarà riconosciuto alcun sostegno, in quanto considerate come rientranti nei normali rischi d’impresa. Le domande dovranno essere inviate alla Regione Calabria – dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari, entro e non oltre il 10/mo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale istituzionale www.regione.calabria.it (sezione Bandi e Avvisi di Gara), unicamente a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata covidfloro@pec.regione.calabria.it”.