In Calabria calano i nuovi positivi, i ricoveri ed i casi attivi ma ci sono altre 10 vittime che portano il totale a 353. I positivi riscontrati nel-le ultime 24 ore sono 175 (domenica erano stati 340) ma con un numero inferiore di soggetti testati (1.329 contro 2.424) e di tamponi fatti (1.416 contro 2.922). I casi attivi sono 10.341 (-320) e in flessione risultano anche i ricoverati in area medica, 382 (-8), in terapia intensiva, 27 (-5), e isolati a domicilio, 9.932 (-307). Crescono i guariti, adesso 8.018 (+485). Da inizio pandemia i soggetti testati sono stati 371.388 con 382.721 tamponi fatti. I positivi sono stati 18.712. I casi confermati ieri sono suddivisi a Cosenza 42, Catanzaro 1, Crotone 40, Vibo Valentia 43, Reggio Calabria 49. In Italia ieri i nuovi positivi sono stati 13.720 con 111.217 test effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo dello 0,8%. Le vittime sono state 528. Il totale dei casi da inizio epidemia ammonta ora a 1.742.557, i morti sono 60.606. Sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 in più.