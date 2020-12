CATANZARO/ E’ di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in viale Isonzo a Catanzaro. Due le vetture coinvolte. I tre occupanti delle vetture sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasportati in struttura ospedaliera. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, Guardia di finanza e Polizia locale. Disagi per la viabilità.