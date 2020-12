È rimasto temporaneamente bloccato, nella prima mattinata di oggi, il traffico lungo la strada statale 280 “Dei Due Mari”, in direzione Catanzaro, a Marcellinara, per consentire l’intervento di rimozione di un albero. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sbloccato il traffico, sono proseguite le attività per la rimozione definitiva dell’albero.