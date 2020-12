CROTONE/ Discussa in sede di riunione tecnica di coordinamento con le Forze di Polizia, la strategia per assicurare controlli nei giorni “caldi” e nelle ore notturne, per garantire il rispetto delle norme di contenimento anticovid. Le Forze dell’Ordine assicureranno la loro presenza nei punti nevralgici della città e della periferia, nell’intento di far comprendere ai cittadini che è necessario adottare ogni comportamento utile ad evitare l’ulteriore diffusione del contagio. La provincia di Crotone è ancora pesantemente interessata dalla diffusione del virus, soprattutto in alcune località dell’entroterra; è pertanto necessario che i comportamenti individuali siano unanimemente rispettosi delle regole.