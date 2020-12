La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, ha parificato il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 della Regione Calabria. La parifica ha riguardato il Rendiconto 2019 “nelle sue componenti – si legge nel dispositivo della decisione della magistratura contabile – del conto del bilancio e del conto del patrimonio”. Il dispositivo è stato letto dal presidente della sezione di controllo della Corte dei conti regionale, Vincenzo Lo Presti, oggi nell’ambito del giudizio di parifica, che per la prima volta nella storia della magistratura contabile calabrese si è tenuto in remoto, a causa dell’emergenza coronavirus.

Nel dispositivo la Corte dei Conti “invita l’amministrazione regionale ad adottare le misure correttive onde porre rimedio alle criticità evidenziate” nel corso del giudizio di parifica e “ordina che i conti, muniti del visto della Corte dei Conti, siano restituiti al presidente facente funzioni della Regione Calabria per la successiva presentazione al Consiglio regionale”. Il giudizio di parifica ha registrato le relazioni del presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti, Lo Presti, del referendario, Stefania Anna Dorigo e la requisitoria del procuratore regionale Maria Rachele Anita Aronica: ha relazionato l’assessore regionale al Bilancio, Franco Talarico.