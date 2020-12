Riceviamo comunicato della parrocchia Cataforio Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA/ “Alle spalle del centro di Reggio, in una briosa zona collinare, si trovano due realtà, Cataforio e San Salvatore, le cui peculiarità sono sempre state l’accoglienza e la voglia di vivere. Il 2020 è stato un anno amaro, che, per via del Covid-19 ha travolto e sconvolto il mondo intero. Abbiamo vissuto momenti difficili, affrontato difficoltà, condiviso dolori e, conseguenzialmente, tutto si è affievolito. Nonostante il Covid non ha messo di lasciare la sua impronta, l’altruismo del nostro parroco, Don Giovanni Gattuso, ci ha spronati e sorretti ad abbandonare la paura e la staticità ed a guardare di nuovo avanti, impiantando in ognuno di noi un’impronta migliore. Tra le tante iniziative ad entusiasmare gli animi, il concorso dei borghi 2020 “Accendi le luci della speranza”, organizzato in collaborazione con tutti gli enti presenti sul territorio: I gruppi folk “Gli Agatini” e “La Ginestra”, la “ASD Cataforio C5”, la “Proloco San Salvatore” ed il “Conservatorio Grecanico Cataforio”. Stimolati ed incoraggiati dalla speranza che Don Giovanni ha acceso nei nostri cuori, siamo pronti ad arricchire ed abbellire con le luci e gli addobbi natalizi, i giardini, i balconi, le verande, le facciate delle abitazioni e dei palazzi, le vetrine dei negozi, ecc. dall’8 Dicembre fino all’Epifania. Qualunque cosa bella non va mai fatta in solitudine, infatti sono invitati a partecipare tutti i cittadini, “nessuno escluso” dice don Giovanni, naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti Covid.Vogliamo sperare che questo sia l’inizio di una nuova alba che non conosca mai tramonto. Un grazie dunque a Don Giovanni che, nonostante è con noi da pochissimo tempo, ci ha fatto il regalo più grande che si possa fare: Ha creduto in noi”.

Maria Luvarà Parrocchia Cataforio Reggio Calabria