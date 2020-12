Sono sette le persone risultate positive al tampone molecolare, tre al tampone antigenico e nove i cittadini sottoposti ad isolamento domiciliare oltre ai positivi. E quanto riferisce l’amministrazione comunale di Drapia all’esito dello screening effettuato su 101 persone nella cittadina del Vibonese che conta 2.160 abitanti. “Il dato, a prima vista – è detto in una nota del Comune – potrebbe sembrare poco significativo, ma se pensiamo che le persone sottoposte ad isolamento domiciliare sono principalmente giovani e quindi portati a rispettare con più distacco le regole è facile immaginare cosa sarebbe potuto succedere se fossimo rimasti a guardare. Fortunatamente al momento le persone anziane, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, attente alla problematica, sono per fortuna fuori da questo contesto pericoloso e da questa emergenza”. “Grazie alla convenzione stipulata con la Croce Rossa di Vibo Valentia – è detto ancora nella nota – è stato possibile individuare potenziali inneschi che avrebbero potuto provocare un contagio repentino, violento e difficilmente controllabile per la nostra comunità”.