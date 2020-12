Il prossimo 21 dicembre ricorre il 50° anniversario della morte di Giorgio Liguori, medico e politico calabrese, consigliere regionale della I Legislatura, nato a Montegiordano nel 1922. Perì in un tragico incidente sull’autostrada “A3”, il 21 dicembre 1970, mentre si stava recando a Catanzaro alla seduta del Consiglio regionale. Dopo oltre 24 ore dalla denuncia della scomparsa da parte della famiglia, il suo corpo venne trovato vicino alla sua auto finita in un profondo burrone sotto un viadotto, in una zona impervia dell’Appennino. Aveva solo 48 anni, lasciando la moglie e tre figli minorenni. La pandemia da Covid-19 non permette di commemorare Giorgio Liguori con un incontro pubblico “in presenza”, come è avvenuto in passato. L’appuntamento è rinviato al prossimo anno, in estate. Il Covid-19 non cancella la memoria di nessuno, grazie anche ai mezzi di comunicazione, tradizionali e di ultima generazione (Internet). Al medico e politico montegiordanese è dedicato il sito www.giorgioliguoriperlacalabria.it. Inoltre la sua figura è stata recensita di recente dal Dizionario Biografico della Calabria dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (ICSAIC), e ricordata nello “Speciale 50° 1970-2020” del periodico Opinioni Calabria edito dall’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria. Significativi in suo ricordo sono stati due incontri promossi dall’Amministrazione comunale di Montegiordano con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, i cui titoli sintetizzano la sua testimonianza di uomo e di cristiano impegnato: “La politica vissuta come missione e servizio: Giorgio Liguori esempio per i giovani” (28 dicembre 2008); “Giorgio Liguori e la Dottrina sociale della Chiesa” (21 dicembre 2010). Saranno celebrate due S. Messe in suffragio di Giorgio Liguori, nel rispetto delle norme sanitarie per prevenire il contagio da Covid-19: lunedì 21 dicembre, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Montegiordano centro, luogo di culto consacrato 50 anni fa, quattro mesi prima della sua morte, per la cui edificazione si prodigò; martedì 22 dicembre, alle ore 17, nel santuario di Santa Rita in Roccaporena di Cascia (Perugia), dove si recò in viaggio di nozze (era molto devoto della Santa delle “cause impossibili”).