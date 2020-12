Sono 160 i nuovi positivi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano altre cinque vittime con il totale dei decessi che è dunque arrivato a 408. Dopo alcuni giorni di decrescita, tornano a salire i casi attivi, passati dagli 8.882 di giovedì agli 8.952 di ieri, mentre continua il calo dei ricoveri, sia in area medica (296, -22) che in rianimazione (21, -1). I guariti crescono di 85 unità. Sono intanto 18.236 i nuovi positivi al tampone in 24 ore in Italia, 683 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore. Sono 185.320 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di circa 15 mila rispetto ai quasi 200 mila di giovedì. Il tasso di positività (rapporto positivi/tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,8%%, in risalita rispetto all’8,8% di giovedì (+1%). Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a giovedì nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto al giorno precedente.