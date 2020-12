CATANZARO/ Si è svolto stamani, come previsto, il flash mob dei Giudici Onorari di Tribunale, dei Vice Procuratori Onorari e dei Giudici di Pace della Corte d’Appello di Catanzaro, per “denunciare lo sfruttamento dell’intera categoria, priva di ogni più elementare forma di tutela previdenziale ed assistenziale e per rivendicare il diritto ad una giusta retribuzione. Siamo una categoria sempre piu’ svilita e penalizzata, veniamo trattati come fantasmi e non riusciamo a capire perchè non veniamo visti e considerati” hanno affermato ai nostri microfoni. Presente una rappresentanza dell’Ordine distrettuale degli avvocati, della Camera Penale e dell’Aiga.