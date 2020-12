Il personale della Squadra Amministrativa e della Divisione Pasi della Questura, nell’ambito dei controlli predisposti dal Questore di Vibo Valentia in occasione delle prossime festività natalizie e del Capodanno, ha effettuato un’attività di controllo ad alcuni esercizi commerciali del capoluogo, al fine di vigilare sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. In uno degli esercizi controllati, il cui titolare è risultato sprovvisto di apposita licenza, una prima ispezione condotta nei locali adibiti alla vendita ha permesso di trovare e sequestrare un ingente quantitativo di materiale pirotecnico esposto. Successivamente l’attività è proseguita con riguardo alle modalità di custodia del materiale, concludendosi con il sequestro di numerosi cartoni contenenti prodotti esplosivi artigianali ed articoli pirotecnici, conservati in spregio alla normativa di Pubblica sicurezza. Il materiale sequestrato, ammontante a 365 kg, è stato distrutto con l’ausilio del Nucleo regionale Artificieri della Questura di Catanzaro e il titolare è stato denunciato per detenzione abusiva di prodotti esplosivi.