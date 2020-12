Cosenza, il vescovo Nolè visita l’ospedale da campo

L’arcivescovo di Cosenza, mons. Francescantonio Nolè ha visitato questa mattina l’ospedale campale dell’Esercito a Cosenza, dove al momento si trovano ricoverate nove persone. I pazienti hanno incontrato a distanza di sicurezza il vescovo che dopo la preghiera e la benedizione ha augurato a tutti un sereno Natale. “È un momento difficile – ha detto mons. Nolè – ma volevo essere qui a testimoniare la mia vicinanza, perché anche nei momenti difficili è Natale e la speranza non deve mai venire meno. Ringrazio pubblicamente l’Esercito e questi ragazzi che sono dei veri e propri angeli custodi. Ai pazienti dico di non perdere la speranza perché Dio è con noi e si manifesta soprattutto nei momenti difficili”. Il vescovo ha poi benedetto il Bambinello dell’Esercito. “Ringraziamo il vescovo – ha detto il ten. col. Nicola Ramundo vicedirettore dell’ospedale da campo – perché in questo momento per i pazienti ogni gesto di supporto morale è fondamentale per proseguire il percorso di guarigione. Ogni giorno facciamo un giro ‘carezza’ perché non esiste solo la medicina da manuale e dietro ogni paziente c’è una storia di vita”.