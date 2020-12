Solidarietà, ‘Doctorium’ dona buoni spesa per le famiglie bisognose alla Onlus ‘La Fenice’

Nella giornata di oggi, presso la sala dei Concerti di Palazzo De Nobili, Doctorium (https://www.doctorium.it), l’innovativa e pluripremiata piattaforma telematica di servizi medici b2c che consente l’erogazione di consulenze mediche online, ha donato alla Onlus “La Fenice” di Catanzaro, nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Cavaliere, buoni spesa per aiutare famiglie in difficoltà economica, in questo delicato momento storico. Il fine ultimo di questa donazione è la speranza di rendere queste festività natalizie più liete e gioiose.