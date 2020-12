di RTC Sport News

COSENZA/ La vittoria al “Marulla” per il Cosenza è diventato un autentico miraggio. Anche nell’ultima sfida casalinga i lupi allenati da Roberto Occhiuzzi non vanno oltre il pareggio e perdono un’altra buona occasione per rompere il tabu’. Nonostante la pioggia delle ultime 24ore terreno di gioco in buone condizioni. Al 5′ subito una grande occasione per gli ospiti: contatto tra Bittante e Gucher che il direttore di gara sanziona con il rigore. Calcia Vido che spedisce la sfera sulla traversa, il Cosenza si salva. Al 43′ Cosenza in vantaggio. Cross al volo di Angelo Corsi, Bahlouli di testa spinge in porta l’1 a 0. Cosenza avanti all’intervallo. I rossoblu’ tengono fino al 78′ quando si fanno raggiungere: pennellata di Soddimo che taglia la difesa, sfera a Gucher che di testa supera Falcone, 1 a 1 finale. Per il Cosenza sfuma l’ennesima occasione. Si chiude con un pari un anno che comunque rimarrà per sempre nella storia rossoblu’ per la miracolosa salvezza conquistata. Nel 2021 bisognerà ricentrare l’obiettivo, sperando di soffrire di meno e soprattutto di tornare a vincere in casa.

TABELLINO

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Corsi, Idda, Bahlouli, Petre, Carretta, Sciaudone, Legittimo, Bittante, Ingrosso, Petrucci

Panchina: Saracco, Tiritiello, Baez, Sacko, Bouah, Ba, Vera, Borrelli, Bruccini, Gliozzi, Kone, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

AC PISA 1909 (4-3-1-2): Perilli, Birindelli, Belli, Caracciolo, Palombi, Meroni, Vido, Masucci, Gucher, De Vitis, Mazzitelli

Panchina: Kucich, Loria, Pisano, Soddimo, Birindelli, Lisi, Meroni, Masetti, Quaini, Marin, Bechini, Sibilli, Masucci, Marconi, Benedetti

Allenatore: Luca D’Angelo

Arbitro: Signor Antonio Di Martino di Teramo

Assistenti: Signori Manuel Robilotta di Sala Consilina e Giuseppe Perrotti di Campobasso

IV Uomo: Signor Ivan Robilotta di Sala Consilina