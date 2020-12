In Calabria a ieri sono stati sottoposti a test 415.960 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 434.303 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 23.069 (+163 rispetto all’altro ieri), quelle negative 392.891″. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 464 (+8 rispetto a all’altro ieri). Sono, invece, 11.212 i contagi da coronavirus resi noti in Italia ieri, 29 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dall’altro ieri sono stati registrati altri 659 morti, che portano il totale a 73.029 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 128.740 tamponi. Il tasso di positività è all’8,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.549, con un calo di 16 unità. Intanto sul fronte vaccino, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e professore di Igiene all’Università Cattolica, tornando sulla questione dell’obbligo o meno per medici e infermieri di vaccinarsi contro Sars-CoV-2 afferma che “occorre perseguire la strada dell’obbligo morale e professionale” alla vaccinazione anti-Covid, “ma se non funziona” bisogna “procedere con l’obbligo se vogliono lavorare a contatto con i pazienti”.