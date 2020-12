Esattamente un anno fa perdeva la vita Enzo Nicoletti, ingegnere, già consigliere comunale e provinciale di Catanzaro. Nicoletti moriva in un incidente stradale avvenuto a Cefalu’, in Sicilia, nell’impatto tra il suo Suv ed un autocarro sull’autostrada A20 Palermo-Messina. A causa dell’incidente è morto, qualche giorno dopo, anche il figlio Giuseppe. Quest’oggi, su iniziativa del consigliere Lorenzo Costa, il Consiglio provinciale di Catanzaro ha voluto ricordare Nicoletti. In suo ricordo è stato osservato un minuto di silenzio e raccoglimento.