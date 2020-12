Una donna di 86 anni, rimasta bloccata all’interno del suo appartamento, a Gioia Tauro, per una fuga di gas, é stata salvata dai carabinieri. L’intervento dei militari é scattato dopo che un vicino di casa dell’anziana, che vive sola, ha telefonato al 112. Sono sopraggiunti così i militari della locale stazione, che hanno constatato una situazione di pericolo provocata dalla presenza nell’appartamento di esalazioni di gas provocate dal cattivo funzionamento di una stufa. I carabinieri hanno così portato in salvo la donna, che era semisvenuta a causa delle esalazioni e non aveva potuto raggiungere l’uscita dell’appartamento, né aprire le finestre. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed il personale del 118.