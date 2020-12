REGGINA-CREMONESE 1-0

Giornata positiva in serie B quella di oggi per le squadre calabresi, si è giocato l’ultimo turno del 2020. La Reggina vince la seconda gara consecutiva e chiude come meglio non potrebbe l’anno dopo settimane molto tormentate. Secondo sorriso per mister Baroni, la squa squadra supera la Cremonese di Bisoli 1 a 0. Rete in chiusura di prima frazione di Folorunsho su assist di Crisetig. La Cremonese al 77′ è rimasta in 10 per il doppio giallo a Strizzolo. Gli amaranto vincono e salutano il 2020 con 17 punti in classifica.

PESCARA-COSENZA 0-0

E’ un punto d’oro per il Cosenza all’Adriatico di Pescara. I lupi rossoblu’ infatti hanno giocato un intero tempo in 10 uomini, espulso Bittante al 43′. La squadra di Occhiuzzi chiude il 2020 con 15 punti.