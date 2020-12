Notevole aumento del numero di nuovi casi di coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati infatti 449. I decessi registrati sono stati quattro per cui il numero dei morti in Calabria dall’inizio della pandemia sale a 468. In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 16.202, le vittime sono tate 575. Il tasso di positività è salito al 9,6% rispetto all’8,7 del giorno precedente. Intanto sembra che ci dovrà rassegnare a convivere anche nel 2021 con le misure antiCovid. “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine, all’igiene delle mani, ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”, ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica.