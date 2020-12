La Giunta regionale della Calabria, nel corso della seduta di oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il nuovo calendario venatorio 2020-2021. Lo rende noto l’ufficio stampa della Giunta regionale. “Si tratta della nuova versione – é detto in un comunicato – che prende atto anche della sospensione di tutta l’attività venatoria, tra cui la caccia al cinghiale, a causa dell’emergenza Covid. La Giunta, considerato che la sospensione ha peggiorato l’emergenza cinghiali, dopo avere acquisito il parere favorevole dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ha deciso di prolungare la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 2021. Il nuovo calendario venatorio tiene inoltre conto dell’ordinanza del Tar e vieta l’attività di caccia nelle aree della Zona di protezione speciale Sila grande, non ricadenti nel Parco nazionale della Sila”. “L’attività venatoria – si afferma ancora nella nota – è consentita fino 10 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale, per tre giorni la settimana tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto”.