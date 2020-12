“Voglio esprimere solidarietà e auguri di pronta guarigione agli agenti di Polizia aggrediti durante un’operazione su viale Isonzo, a tutela della legalità nei quartieri dove è necessario garantire adeguata attenzione a chi opera per far sentire la presenza dello Stato e proteggere la nostra sicurezza”. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo evidenziando che “quanto nella zona a sud della città, con una colluttazione tra poliziotti e soggetti pluripregiudicati della comunità rom, rappresenta il quadro di una realtà che merita di essere affrontata e superata attraverso un’azione incisiva che, a tutti i livelli, coinvolga le forze politiche e istituzionali. L’argomento sicurezza deve essere una priorità non più rinviabile e sulla quale occorre chiamare a raccolta, allo stesso tavolo, anche i rappresentanti sindacali di categoria – con particolare riferimento ai segretari provinciali Brugnano (Fsp) e Morabito (Siulp) – affinché alle forze dell’ordine possano essere dedicati specifici interventi e stanziate adeguate risorse per rafforzare la risposta sul territorio e l’ausilio al comparto della giustizia. Senza sicurezza non può esserci possibilità di sviluppo e di crescita per la comunità: è questo l’appello che mi sento di condividere e di ribadire a quanti hanno la diretta responsabilità politica, specialmente ai più alti livelli, di assicurare risposte ai bisogni delle forze di polizia e, di riflesso, a tutti i cittadini”.