di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Anche quella che sta per terminare è stata una giornata infuocata e delicata per il Sant’Anna Hospital. Prima la manifestazione davanti alla sede Asp di Catanzaro, poi l’incontro in sede tra il Cda ed alcuni consiglieri comunali. Infine una delegazione di lavoratori e sindacato Usb ha raggiunto il sindaco Abramo in Comune per cercare soluzioni alla crisi. Intanto i lavoratori vanno avanti coraggiosamente nel presidio attuato da piu’ giorni e si preparano alla quarta notte da passare nella struttura. Con loro sempre i sindacalisti dell’Usb. Quella di domani sarà un’altra giornata fondamentale per tentare di rendere meno nebuloso il futuro del Sant’Anna. Come sempre aggiornamenti costanti sul Giornale di Calabria ed in TV su RTC.