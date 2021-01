Nel giorno dell’Epifania il noto cantante Bobby Solo è stato ospite in una interessante iniziativa musicale organizzata dalla piattaforma Catanzaro Village tramite i social network. Durante il pomeriggio, Bobby Solo si è raccontato, regalando le sue romantiche perle ai nostalgici fans, suonando e cantando in acustico, canzoni memorabili che resteranno sempre nel cuore. Al centro dell’incontro ci sono stati inoltre i giovani talenti, i loro sogni e speranze, e Bobby Solo ha dispensato loro preziosi consigli. L’immancabile ciuffo ribelle alla Elvis Presley, la solita carica melodica a suon di rock’n’roll’, l’immancabile chitarra, il tutto condito dalla straripante simpatia e disponibilità: Bobby Solo, l’eterno ragazzo della musica pop italiana, ha entusiasmato il pomeriggio di intrattenimento, organizzato dagli ideatori di numerose iniziative durante la pandemia, John Nistico e Valentina Vono, con il prezioso contributo del direttore artistico del “Digital Show”, Emilio Barone.

Bobby Solo (vero nome Roberto Satti), dalla sua casa di Pordenone, ha piacevolmente ripercorso

alcuni passaggi della sua lunga e brillante carriera artistica tra storie, aneddoti e riflessioni incastonate tra il passato ed il presente della musica pop italiana, non rinunciando a bacchettare gli attuali Talent della televisione italiana, che “inaridiscono la spontaneità dei giovani cantanti”.

Durante il live in diretta social, al quale ha partecipato anche il giornalista Vittorio Giummo, Bobby Solo ha inoltre riservato un pensiero speciale all’amico Mino Reitano, rimarcando, con gli occhi lucidi, la bravura e, soprattutto, l’umanità del cantante calabrese scomparso nel 2009.

Bobby Solo ha simpaticamente ripetuto un paio di proverbi calabresi assimilati proprio grazie a Mino Reitano. Sono arrivati inoltre i video messaggi della violinista Valeria Piccirillo e degli artisti Tonino Pironaci e Piero Procopio. Bobby Solo ha manifestato il suo amore per il Sud e, in particolare, per la Calabria definita “terra magnifica in cui durante i miei concerti ho sempre ricevuto tanto calore e profonda stima”. Nella parte finale del pomeriggio gli è stata conferita la targa ricordo Primo Trofeo Catanzaro Village.