L’Italia oggi è tutta in zona arancione, ma in questa area vi rimarranno le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. L’ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza per le cinque regioni entra in vigore oggi e scade formalmente il 15 gennaio, giorno di scadenza del Dpcm vigente. Con il nuovo Dpcm saranno valutate eventuali proroghe.